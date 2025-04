Vinícius admite 'crush' em Renata no 'BBB 25' e surpreende campeã no 'Prêmio gshow'

Renata e Vinícius se reencontraram nesta quarta-feira, 23, durante o Prêmio gshow BBB 25, e um assunto até então guardado veio à tona. Ao vivo, o baiano revelou que sentiu um crush pela campeã da temporada, ainda na fase em que os dois mantinham proximidade no jogo. Renata se disse surpresa.

"Mas eu nunca percebi", respondeu a bailarina. Segundo ela, a relação parecia apenas uma amizade. Vinícius, por outro lado, afirmou que tentou encarar dessa forma no início, mas reconheceu que os sentimentos ultrapassaram esse limite.

"É diferente você pensar ‘estava apaixonado, completamente perdido?’ Não. Eu senti um crush porque você é uma menina muito interessante, você é bonita, educada, engraçada. Infelizmente, no jogo, seguiu para outros rumos", disse.

Interesse ganhou força nas primeiras semanas

O início do BBB 25 trouxe interações frequentes entre Renata e Vinícius. Danças nas festas, conversas longas e olhares trocados bastaram para alimentar especulações nas redes sociais. O público criou o ship "Vinata" e passou a torcer por um casal, que nunca se formou.

Após a eliminação, Vinícius comentou o assunto no Bate-Papo BBB. "Fiquei (muito afim dela). A gente percebe no olhar também quando você tá tendo essa devolutiva, essa entrega, só que eu falava: ‘Ai meu Deus do céu, daqui a pouco vai dar errado’", disse.

O ex-brother deixou o programa com 52,69% dos votos. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt destacou a presença constante de Vinícius em momentos-chave da edição e elogiou sua coragem ao assumir a bissexualidade ainda dentro da casa.