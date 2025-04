Cristiana Oliveira sobre cenas de nudez: 'Minha ingenuidade me protegeu'

Cristiana Oliveira, que interpretou Juma na primeira versão de "Pantanal", falou sobre as cenas de nudez da personagem.

O que aconteceu

A atriz considera que foi protegida pela sua "ingenuidade", somente anos mais tarde, foi entender a forma como as cenas eram encaradas por parte do público. "Para mim, fazia parte do contexto. Então, ficar nua, não ficar... Juma era livre. Isso começou a ser considerado de forma diferente da que eu encarava, que era dizer: "Nossa, gostosa, hein? Eu te via nua, fazia isso e aquilo pensando em você". Era outro pensamento, que não passava pela minha cabeça: a coisa do estímulo da libido de quem está assistindo. Para mim, não existia isso. Acho que minha ingenuidade na época me protegeu e me permitiu não ver esse outro lado, que era sexual, do desejo", disse no VideoCast "Novelão", do O Globo.

A artista contou que sentiu um incômodo ao fazer cenas de nudez na novela "Amazônia", entre 1991 e 1992. "Eu senti o peso da nudez e o intuito de causar mais audiência quando fiz uma novela que não deu audiência, que deu traços: "Amazônia". Eles queria que as atrizes ficassem peladas para poder atrair a audiência. Aí foi uma coisa forçada".