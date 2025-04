Voando e tomando vinho: IA coloca papa e Jesus em cenas emocionantes

Um vídeo criado por inteligência artificial e publicado nas redes sociais viralizou nos últimos dias ao simular um encontro entre Jesus e o Papa Francisco, que morreu na última segunda-feira após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca.

O que aconteceu

A criação já conta com mais de um milhão de visualizações no TikTok. Na publicação, os usuários fizeram comentários se divertindo com a simulação e alguns relataram até vontade de chorar. ''Me emocionei, deu um conforto para o meu coração esse vídeo'', escreveu um deles.

Os dois aparecem sorridentes transformando um copo de água em vinho. A cena faz referência ao primeiro milagre realizado por Jesus, que ocorreu durante uma festa de casamento em Caná da Galileia, segundo a Bíblia.

Na sequência, a dupla ainda voa no céu em um momento descontraído. Com um smartphone em mãos, Francisco tira uma selfie com Cristo. Na simulação, eles também encontraram com Maria, mãe de Jesus, em uma espécie de templo.

As cenas acontecem ao ritmo de ''Knockin' on Heaven's Door''. A música é um clássico que Bob Dylan compôs em 1973 para o filme Pat Garrett e Billy the Kid.

Papa é velado no Vaticano

Velório de Francisco chega ao segundo dia hoje. A cerimônia de despedida do pontífice na Basílica de São Pedro se encerra amanhã e o funeral será no sábado.

Ontem, uma multidão se aglomerou em silêncio na praça São Pedro para testemunhar a passagem do caixão com o corpo do papa Francisco. Uma procissão, apenas ao som solene de um sino, saiu da Casa Santa Marta em direção à Basílica de São Pedro. Ali, após enfrentarem horas de fila, milhares de fiéis passaram para o adeus ao papa. Dentro da basílica, também reinou o silêncio durante a passagem das pessoas diante do caixão.