Juliana Silveira revela que não gosta de sexo falado: 'Posso rir'

Juliana Silveira, 45, revelou alguns detalhes de sua intimidade e disse não ser adepta de sexo com muitos diálogos.

O que aconteceu

Silveira explicou que conversar demais durante o sexo pode tirar sua concentração. "O que não posso ouvir que me murcha, brocha? Eu não gosto muito [de transar] falando, perde a concentração. Sei que tem gente que gosta, fica excitada... Eu não, porque pode ser que eu dê risada e broche", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

A atriz contou que nunca transou no avião ou em cima do telhado, mas que já fez no camarim de TV e teatro. "No teatro é maneiro", afirmou.

Juliana Silveira, que é casada com o artista plástico João Vergara, também disse ser uma pessoa ciumenta, por isso descarta qualquer possibilidade de um trisal com o marido. "Não tenho vocação nenhuma para isso. Não faria. Não dei nem abertura [com meu marido] para isso. Se eu tiver que fazer trisal, vou embora procurar outro. Não gosto de grupo".