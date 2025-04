De volta ao BBB 25: brothers retornam para casa do reality para evento

Dois dias após a final do BBB 25, todo o elenco desta temporada retornou para a casa do reality show para um evento especial.

O que aconteceu

Nesta manhã, os participantes compartilharam alguns vídeos de dentro da casa do programa. Nomes como Camilla, Arleane, Daniele Hypolito, Aline, dentre outros ex-jogadores, filmaram animados o interior do confinamento.

De acordo com Daniele, todos retornaram para a casa para um evento especial com os patrocinadores do programa. "Hoje é um encontro especial com todo mundo que fez possível o BBB 25 acontecer, que são os bastidores, os patrocinadores. Então já já vamos estar com todo mundo de novo lá", explicou.

Nos registros publicados, o elenco aparece se divertindo e registrando os mínimos detalhes da casa. Além de mostrarem as câmeras internas, eles ainda registraram detalhes da decoração e fizeram um tour pelos cômodos.

