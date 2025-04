EUA dizem que não vão tolerar multas da UE contra Apple e Meta: 'Extorsão'

O governo dos Estados Unidos afirmou hoje que não vai tolerar as multas impostas pela União Europeia contra a Apple e a Meta.

O que aconteceu

Casa Branca diz que as multas contra empresas americanas são "uma nova forma de extorsão econômica". Um porta-voz afirmou que a multa será reconhecida como uma "barreira ao comércio e uma ameaça direta à sociedade civil livre".

Empresas são acusadas de práticas anticompetitivas pelo bloco econômico. A Apple e Meta devem pagar, respectivamente, 500 milhões de euros (cerca de R$ 3,27 bi) e 200 milhões de euros (R$ 1,2 bi). Elas anunciaram que vão recorrer.

O anúncio da UE pode aumentar as tensões com os EUA. O presidente Donald Trump ameaçou cobrar tarifas contra qualquer país que penalize empresas norte-americanas.

Comissão Europeia diz que as punições só foram aplicadas após "extenso diálogo" com as empresas. As multas são resultados de uma investigação de um ano, que mostrou que Apple e Meta infringiram a lei criada pela UE em 2023 para tentar aumentar a competitividade em mercados digitais dentro do bloco econômico.

Empresas devem aplicar medidas corretivas em 60 dias. Caso não façam, serão punidas com mais multas, que podem chegar a 10% do faturamento anual das companhias.

Quais são as acusações contra Apple e Meta

A Apple foi punida por impedir que desenvolvedores pudessem informar as pessoas de ofertas fora da App Store. Na prática, a empresa dificultava que clientes pudessem comprar serviços fora do ambiente Apple —a empresa sempre fica com uma quantia de todas as operações feitas dentro do ecossistema Apple.

Comissão Europeia solicitou que a Apple "remova as restrições técnicas e comerciais" e "evite repetir a conduta irregular no futuro".

A Meta foi punida por não ter o consentimento dos usuários para combinar seus dados pessoais entre serviços. "A Comissão concluiu que o modelo [da Meta] não está em conformidade, pois não oferecia aos usuários uma escolha específica para optar por um serviço que utilizasse menos de seus dados pessoais", diz o anúncio.

No fim do ano passado, a Meta passou a ter um modelo gratuito de consentimento, que usa menos anúncios. A partir de novembro de 2024, quem optasse por isso, veria menos anúncios em vídeo de tela cheia e que não poderiam ser pulados. Mesmo assim, a Comissão disse que investigaria se, de fato, as pessoas que escolherem essa opção estão vendo menos propagandas.

O que dizem as empresas

Meta diz que a Comissão Europeia está tentando "reduzir o sucesso de empresas dos Estados Unidos", enquanto companhias chinesas operam sob diferentes padrões.

Não é apenas sobre a multa. A Comissão, ao nos forçar mudar nosso modelo de negócios, impõe uma tarifa de bilhões de dólares à Meta, ao mesmo tempo que nos obriga a oferecer um serviço inferior. E, ao restringir injustamente a publicidade personalizada, a Comissão Europeia também está prejudicando empresas e economias europeias

Joel Kaplan, diretor de assuntos globais da Meta

Apple diz que vai apelar e que multa é exemplo de medidas que são "ruins para a privacidade e segurança de nossos usuários". A empresa diz ainda, em nota a veículos internacionais, que a medida é ruim para os produtos e força a companhia a "ceder nossa tecnologia de graça".