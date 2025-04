Guilherme explica ausência em festa do BBB e cita planos: 'Mini genro'

Vice-campeão do BBB 25, Guilherme respondeu sobre "aumentar a família" durante o Mais Você (Globo) da manhã de hoje.

O que aconteceu

No programa, Ana Maria Braga afirmou que Delma está pedindo um neto e perguntou se eles "treinaram" na noite pós-final do BBB.

Letícia, a esposa de Guilherme, fez uma entrada ao vivo e disse que as "saudades estavam acumuladas". "Quem sabe pelos próximos meses não vem ai um mini genro", disse. "É um sonho nosso".

Guilherme, no entanto, logo entregou a parceira: "Pra botar um menino no mundo ela tem que tirar um Diu, porque ela tem um", disse. "A gente vai treinando", disse Letícia.

Ele afirmou para Ana Maria que preferiria esperar um pouco mais para ter um filho.

Agora não. Eu preferia esperar mais uns dois anos, mas tem que ser uma decisão em conjunto. Ela tem que querer esperar também Guilherme

Guilherme também disse que não tem ido a alguns dos eventos de reencontro dos ex-BBBs para ficar com Leticia. "A gente não foi nem pra festa, queríamos ficar juntos quanto acabou o programa".

Ele lembra que chorou diversas vezes no confessionário, com saudades da esposa. "Agora estamos tentando matar as saudades2, disse. "Quanto terminam os compromissos daqui quero voltar pro hotel e ficar só junto dela".

