Você dividiria o prêmio do BBB com sua dupla? Chico e Bárbara discordam

Os participantes do BBB 25 foram presenteados com uma festa após a grande final do programa, que consagrou Renata como a campeã. No entanto, boatos nas redes sociais apontam que ela teve um desentendimento com Eva, que entrou como sua dupla no reality, motivada pelo prêmio final. Este foi um dos temas do Central Splash.

De acordo com páginas de fofoca nas redes sociais, Eva teria ficado chateada ao descobrir que Renata não iria dividir o prêmio milionário do reality com ela. Neste ano, todos os participantes entraram em dupla, como foi o caso das amigas.

Chico Barney acredita que é injusto Renata não dividir o prêmio, e vai além: a bailarina deveria dar uma parte para Aline, que foi uma de suas grandes vilãs no game e a fã que foi até a Vitrine do Seu Fifi contar as principais fofocas da casa para ela —25% do valor para cada parte.

É o mínimo que eu esperava de uma campeã como a Renata, que está aí para inspirar os jovens. Vai inspirar acumulando capital? É disso que o pós-capitalismo precisa, em 2025? Apocalipse climático e nós precisamos de outro milionário?

Chico Barney

Bárbara Saryne discorda sobre a divisão do valor do prêmio, e justifica que não existe uma obrigação de dividi-lo, mesmo que elas tenham entrada em dupla.

Cada um faz o que bem entende. Eu acho que cabe o bom senso de contribuir com a sua dupla de alguma maneira, mas não vou estipular valor (…) Acho que cabe o bom senso dela contribuir com a amiga de algum momento. Porque elas entraram juntas, em dupla. A Eva foi muito parceira Renata

Bárbara Saryne

