Maria Gladys ressurge nas redes sociais e tranquiliza fãs: Estou muito bem

Maria Gladys, 85, reapareceu nas redes sociais em um vídeo divulgado pela pousada onde está hospedada em Santa Rita de Jacutinga, no interior de Minas Gerais.

O que aconteceu

A atriz afirmou estar sendo muito bem atendida no local. "Estou muito bem. Me sinto muito bem aqui no meu canto. Está tudo bem. Estou aqui", declarou.

Ela acrescentou ainda estar aberta a novos trabalhos artísticos. "Não estou aposentada de nada. Estou viva, aqui, com saúde."

Maria confirmou também que a casa onde morava foi, de fato, vendida. "Venderam a casa. Tudo bem. Vou comprar outra."