Beijo no palco e clima nos bastidores: Renata e Maike se encontram, mas campeã evita rótulos

Renata e Maike voltaram a dividir os holofotes após o fim do BBB 25. Durante o Prêmio gshow, que ocorreu na quarta-feira, 23, os dois receberam juntos o troféu da categoria "Melhor Conexão" e encerraram a participação na cerimônia com um beijo no palco. O momento foi incentivado pela plateia e pelos apresentadores Beatriz Reis e Ed Gama.

A vitória celebrou a relação construída nas últimas semanas do reality, quando os dois se aproximaram e viveram um breve affair. No palco, Beatriz provocou os ex-brothers com bom humor. "Eu sou muito boa de cupido", disse. "O Maike está querendo!", completou. O beijo foi a resposta.

Encontro nos bastidores teve massagem e ligação com a mãe de Maike

Antes da cena pública, os dois já haviam se reencontrado nos bastidores do evento. Maike apareceu oferecendo uma massagem nos pés de Renata enquanto ela se preparava para a premiação.

Ao perceber que estava sendo filmada, a campeã reagiu com ironia: "Aí, Senhor! Para de ficar fazendo exposed que eu já saí da casa. Blindada, viu?"

Pouco depois, Renata participou de uma videochamada com Mariene Cruz, mãe de Maike, em clima descontraído.

Campeã evita definir relação fora da casa

Apesar do beijo no palco e do clima de intimidade nos bastidores, Renata afirma que ainda é cedo para definir qualquer rótulo. Em entrevista exclusiva ao gshow, disse que os dois mal tiveram tempo para conversar fora do reality.

"A gente não teve a oportunidade de conversar aqui fora ainda, a gente mal se encontrou. No dia que a gente resolveu ficar, acho que ele ficou uns cinco dias na casa e depois saiu. Então, é muito breve para eu dizer algo."

Ela também destacou a importância de Maike durante o confinamento. "Ele foi uma pessoa importante lá dentro da casa em vários aspectos, principalmente de companhia. Como eu já falei outras vezes, ele foi um afago, que me acolheu, que foi um ombro, me aconselhou, me incentivou e me encorajou muito dentro do jogo."

Relação só avançou na reta final do programa

Segundo Renata, o envolvimento só aconteceu nos últimos dias do BBB 25. Ela hesitou em se aproximar de Maike antes por não ter clareza sobre o posicionamento dele no jogo.

"No começo, eu não tinha firmeza de que lado ele jogava. Uma hora ele estava no nosso grupo, outra hora ele estava em outro grupo."

A virada na dinâmica entre os dois ocorreu após a eliminação de Eva, aliada de Renata no jogo. "Foi depois da Vitrine do Seu Fifi que eu senti de fato que ele somou ali no grupo. Foi nesse momento, na verdade, que a gente começou a dividir mais a rotina. Depois que a Eva saiu, foi que a gente se permitiu."

Ela também afirmou que não entrou no programa com a intenção de formar casal e que não agiu por estratégia. "Chegou um momento do jogo em que eu não estava pensando em fazer determinada coisa para me beneficiar, eu simplesmente vivi."