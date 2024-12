Richthofen e mais: Prime Video anuncia séries sobre crimes reais na CCXP

Na noite de sábado (7), o Prime Video anunciou algumas de suas próximas novidades em um painel na CCXP 2024.

'A Mulher da Casa Abandonada'

O painel do Prime Video começou com Chico Felitti subindo ao palco para anunciar a série documental baseada no podcast "A Mulher da Casa Abandonada". "Nunca imaginei que ficaria tão grande. Quando eu fiz era uma reportagem muito pessoal, como outras centenas que fiz em vinte anos", disse Chico durante o painel.

Apresentado e criado pelo jornalista, o podcast brasileiro contou a história de Margarida Bonetti, uma mulher que ficou conhecida por viver isolada em uma mansão em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo. Com a investigação, Felitti descobriu que Margarida escondia uma acusação de crime hediondo nos Estados Unidos.

A nova série vai mostrar como foi o processo de criação do podcast. Segundo Chico, é "a história por trás da história".

'Tremembé'

A série de ficção é baseada na penitenciária que ficou conhecida por receber presos de casos de grande comoção social. Felipe Simas interpreta Daniel Cravinhos, Marina Ruy Barbosa dá vida a Suzane von Richthofen e Bianca Comparato será Anna Carolina Jatobá.

Durante o painel, foi exibido o primeiro teaser da série. As primeiras cenas foram ao som de música indie, sem fala dos personagens.

A ideia é mostrar o dia a dia dos criminosos na prisão. Além dos irmãs Cravinhos, Suzane e Anna Carolina, a produção também terá Sandrão e Eliza Matsunaga como personagens.

'Sua Culpa'

"Sua Culpa" é uma continuação de "Minha Culpa" lançado em 2023. Os filmes são baseados na trilogia best-seller de Mercedes Ron.

Nicole Wallace, Eva Ruiz e Victor Varona estavam no painel para falar sobre o novo filme. "É muito bom como atriz ter um projeto que pode ser de comédia, romance, drama, ação. É muito raro", disse Wallace.

Um trailer foi exibido durante o painel. "Sua Culpa estreia em 27 de dezembro no Prime Video.

'A Roda do Tempo'

O painel contou com Rafe Judkins, o criador da série. Além disso, alguns nomes do elenco estiveram presentes, como Josha Stradowski e Madeleine Madden.

A protagonista Rosamund Pike não estava no painel, mas mandou um recado para os fãs em vídeo. Ela disse que queria estar no Brasil e que está animada pra vermos os novos episódios.

Rafe Judkins contou um spoiler da próxima temporada: vamos conhecer a família real de Andor. O terceiro ano de "A Roda do Tempo" estreia em 13 de março no Prime Video.

Além disso, uma cena exclusiva da terceira temporada foi exibida. Nela, Rand (Josha Stradowski) treina com sua espada enquanto Moiraine (Rosamund Pike) vê hematomas no pescoço de Egwene (Madeleine Madden.) e pergunta se foi Rand. Depois, elas conversam sobre o papel de Egwene na jornada de Rand.