Gizelly diz que festa final de A Fazenda 16 terá revelação: 'Bombástica'

Durante o Link Podcast (Youtube) de sexta-feira (6), Gizelly Bicalho, oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), disse que uma revelação será feita na última festa do programa.

O que aconteceu

Tradicionalmente, todos os peões eliminados retornam para uma festa final, na véspera do encerramento do programa.

Gizelly disse que algo será revelado nesse dia. "Tem uma informação bombástica nessa festa final que vai fazer todo mundo cair duro. E não é sobre mim."

Essa coisa vai ser revelada na festa . Gizelly Bicalho

A ex-peoa afirmou ainda que não falará nada, vai apenas assistir. "Só vou tá assistindo de camarote, vou me comportar. Não é agora que vou acabar com minha conduta ilibada."

