'Somos assediados pelos atores': Como CCXP se tornou 'sonho' de famosos

A CCXP 2024 começa oficialmente nesta quinta-feira (5) e traz diversos artistas famosos ao São Paulo Expo até domingo (8). O CEO do evento, Renato Fabri, contou ser assediado pelas celebridades internacionais para estarem presentes.

Chega uma época do ano em que recebemos diversas mensagens dizendo que artistas gostariam de vir à CCXP. Renato Fabri em entrevista para Splash

Brasil é imbatível

Mesmo com a alta procura, há a dificuldade de conciliar as diferentes agendas. "Como os atores, por exemplo, não sabem se terão trabalho com muita antecedência, é difícil encaixar. Claro, tem nomes que conseguimos ter certeza antes, mas a grande maioria aparece agora."

A justificativa para o executivo é a vontade dos artistas de entrarem em contato com os fãs brasileiros, famosos por serem bastante passionais. A CCXP já aconteceu em outros países, como México em 2024 e Alemanha em 2019, mas Fabri diz acreditar que a experiência de vir ao Brasil continua única.

O Brasil é imbatível. A gente dá um dia de rockstar para essa galera, e eles não estão acostumados. Este é nosso objetivo: tornar a experiência inesquecível. São poucos lugares no mundo e são poucos os momentos nos quais o famoso pode estar tão perto do fã. E tudo isso com segurança.

Durante a CCXP, não apenas o desejo dos artistas é escutado, defende o CEO, mas também —e principalmente— a vontade do público. Este ano, por exemplo, Matt Smith é um dos convidados do evento. Astro de "Casa do Dragão" e "Dr. Who" estará presente nos dias 5 e 6 de dezembro. Ele fará painéis de conteúdo e estará disponível para fotos e autógrafos vendidos previamente pela feira. Segundo Fabri, ele era um dos mais pedidos pelo público.

Diversos nomes foram confirmados na CCXP 24. Além de Matt Smith, estão Anya Taylor-Joy e Miles Teller, Ana de Armas, Norman Reedus, Sandra Oh, Patrick Dempsey, Giancarlo Esposito, Sarah Michelle Gellar, Adam Scott, James Marsden, Christian Slater e muito mais.

Concorrência

Em novembro de 2024, a Disney fez a primeira edição da sua famosa feira, a D23, no Brasil. Com anúncios, talentos e conteúdos inéditos, o estúdio não participa da CCXP 24. Portanto, nada de Star Wars, Marvel e outras franquias do estúdio.

No entanto, Renato Fabri não vê a ausência como algo necessariamente negativo. "Para nós, é muito importante que o mundo esteja olhando para o Brasil. Quando tem esses grandes eventos internacionais acontecendo no país, é bom para a gente também. Quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo."

Para o CEO, o mercado internacional começou a ver, no público brasileiro, uma fatia importante a ser consumida, e trazer outros eventos grandes para cá é uma maneira de viabilizar ainda mais oportunidades.

A CCXP 24 acontece de 5 a 8 de novembro, no São Paulo Expo. Os ingressos estão à venda no site do evento.