Justiça suspende processo travado entre Emicida e Fióti e determina sigilo

O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu, hoje, pedido feito pelas defesas de Evandro Fióti, 36, e Emicida, 39, e suspendeu, temporariamente, o processo travado entre os dois, que envolve o suposto desvio de R$ 6 milhões da empresa Laboratório Fantasma, que eles fundaram juntos.

O que aconteceu

Justiça suspendeu o processo por dois meses. "Considerando a convenção das partes, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias", assinalou em sua decisão, a que Splash teve acesso, o juiz Guilherme de Paula Nascente Nunes, da 2º Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem da capital.

Irmãos deverão negociar acordo. Durante o período de suspensão da ação, Emicida e Fióti vão costurar um acordo amigável para dar fim ao processo, que envolve a Laboratório Fantasma. Foram eles mesmos que solicitaram à Justiça a suspensão da ação para que possam negociar a resolução do caso amigavelmente.

Magistrado também determinou que o processo seja colocado em sigilo por envolver a intimidade dos irmãos, que são pessoas públicas. "Tendo em vista que, mesmo se cuidando de litígio societário, atinge a esfera íntima dos sócios, pessoas públicas, atraindo, consequentemente, a atenção da mídia, defiro o segredo de Justiça".

Na semana passada, Nunes havia negado o pedido de sigilo no processo. Na ocasião, o juiz alegou que, por se tratar de uma disputa societária, não havia necessidade de resguardar a intimidade das partes.

Splash entrou em contato com as defesas dos irmãos para pedir posicionamento e aguarda retorno. Se as respostas forem enviadas, esta matéria será atualizada.

Entenda o caso

A desavença entre os irmãos tornou-se pública em 28 de março, quando Emicida anunciou o término da parceria com Fióti. "Eu acredito que a gente construiu coisas muito relevantes, mas chegou o momento que isso se esgotou", disse o rapper.

Ao Fantástico, Fióti negou as acusações de Emicida de que ele realizou saques indevidos e sem comunicação, num montante que chega a R$ 6 milhões, da Laboratório. A acusação do rapper contra o irmão foi apresentada como defesa em um processo no qual Fióti tenta impedir que Emicida tenha controle exclusivo sobre a empresa que eles fundaram juntas e que, até o final do ano passado, administravam em parceria.

Fióti afirmou que todas as movimentações feitas por ele foram lícitas. "Todas as transferências para ambos os sócios e a divisão de lucros desses 16 anos sempre foram feitas seguindo os ritos de governança da área administrativa e financeira. Não trabalhei de maneira antiética nenhuma vez na minha vida", declarou ao Fantástico.

Na última sexta-feira, Emicida divulgou um novo posicionamento sobre a disputa judicial com o irmão, Fióti. Nessa nova versão, ele diz nunca ter utilizado termos como "desvio" ou "roubo" no processo. "Estes nunca foram termos utilizados por Leandro, seja em seus comunicados, seja nas suas manifestações nos autos do processo", alegou.

Fióti está temporariamente proibido de acessar as contas da Laboratório Fantasma. Ele solicitou à Justiça paulista o direito de retomar o controle das contas, mas teve a solicitação negada sob a justificativa de que há "muitas alegações e imputações" feitas pelos irmãos no processo