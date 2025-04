Inimigo? Diogo Almeida pede votos em Vinícius neste Paredão: 'Muito mesmo'

Fora do BBB 25 (Globo), Diogo Almeida reviveu sua rivalidade com Vinícius ao pedir votos para o brother hoje.

O que aconteceu

Diogo usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo pedindo votos em Vinícius, que enfrenta o Paredão contra Maike e Renata. A decisão da berlinda acontece amanhã, durante o programa ao vivo.

Fala aí, pessoal. Maike e Renata estão no Paredão, e eles fazem parte do meu grupo. E dessa vez, é fora Vinícius. Vamos votar muito, muito mesmo Diogo Almeida

Diogo e Vinícius trocaram algumas farpas dentro do reality show. Os dois se desentenderam após Diogo engatar um relacionamento com Aline, a amiga de Vinícius, e chegaram a brigar no Sincerão.

