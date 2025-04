Camilla e Thamiris querem Vitória no Top 3: 'Nunca tivemos nada contra'

Ex-participantes do BBB 25 (Globo), Camilla e Thamiris estiveram hoje na São Paulo Fashion Week e conversaram com Splash sobre a participação no reality.

O que as irmãs comentaram

Pós-BBB

Camilla contou como tem sido a recepção. "Tá sendo incrível. Desde o momento que nós saímos. A galera tem recebido a gente de uma forma muito carinhosa. Nossos looks têm marcado bastante e a gente nem tinha noção."

Thamiris reforçou. "Sim, era o que a gente esperava. Entregamos muito carinho e muito amor lá dentro e estamos recebendo aqui fora."

Elas reforçaram que vale a pena a participação.

Renata e Maike

As duas comentaram que estão assistindo pouco ao programa, devido as oportunidades que estão aparecendo, mas que tem conseguindo acompanhar.

Thamiris comentou a relação entre Maike e Renata. "Sempre rolou uma química muito forte e aconteceu no tempo certo, deles."

Top 3 do programa

Elas concordaram no Top 3 desejado para o programa. "Vinícius, Maike e Vitória."

Thamiris comentou. "3 pessoas que acredito que vão estar e acredito que são merecedoras e torço para se darem bem."

Relação com Vitória Strada

Thamiris comentou a treta entre as irmãs e Vitória dentro do programa. "O que tivemos dentro da casa é o normal que acontece aqui fora. Mas quando julgado por outras pessoas é muito fácil falar sobre."

Camilla reforçou. "Nós nunca tivemos nada contra a Vitória, que não possamos torcer por ela. Nossos embates foram do jogo. Se ela vencer vai ser legal pra caramba."

Quem vão levar do jogo?

Thamiris disse que não tem ranço de ninguém." Se todos estiverem dispostos, todos estão convidados pro churrasco. O que aconteceu dentro do jogo, a dinâmica nos força a isso. Aqui fora é vida que segue. Não tô com ranço de ninguém."

