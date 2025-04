Advogada de príncipe Harry diz que sua "vida está em jogo" no último dia do recurso de segurança do Reino Unido

Por Sam Tobin

LONDRES (Reuters) - A advogada do príncipe Harry alertou que sua "vida está em risco" após mudanças em sua segurança decorrentes do afastamento dos deveres reais. A declaração foi dada durante o retorno do príncipe aos Tribunais Reais de Justiça de Londres na quarta-feira, para sua apelação sobre as mudanças em sua proteção no Reino Unido.

Harry, filho mais novo do rei Charles, está tentando anular uma decisão do Ministério do Interior - responsável pelo policiamento no país - que decidiu em 2020 que ele não receberia automaticamente segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido.

"Não se deve esquecer a dimensão humana deste caso: há uma pessoa sentada atrás de mim cuja segurança, proteção e vida estão em jogo", disse sua advogada Shaheed Fatima ao tribunal enquanto Harry assistia.

Ela havia dito em documentos judiciais tornados públicos na terça-feira que a Al Qaeda havia recentemente pedido que Harry fosse assassinado e que ele e sua esposa norte-americana Meghan haviam se envolvido em "uma perigosa perseguição de carro com um paparazzi na cidade de Nova York", em 2023.

O príncipe Harry se afastou de seus deveres reais em 2020 e agora vive na Califórnia com sua esposa e dois filhos.

Sua contestação foi rejeitada no ano passado, com a decisão da Suprema Corte de que a decisão era legal, mas ele recebeu permissão para apelar.

Harry, de 40 anos, conversou regularmente com sua equipe jurídica no último dia da audiência de dois dias, às vezes balançando a cabeça, enquanto os advogados do governo argumentavam que era a decisão certa adotar uma abordagem "sob medida" para sua segurança.

"A base para a tomada de decisão e a adoção da abordagem personalizada foi que ela tinha vantagens positivas do ponto de vista da avaliação de segurança", disse James Eadie, representante do Ministério do Interior.

Depois que parte da audiência de quarta-feira referente a providências específicas de segurança foi ouvida em particular, Fatima disse que o caso era incrivelmente importante para Harry.

"Sua presença aqui e durante toda a apelação é uma ilustração potente, se necessário, do quanto essa apelação significa para ele e sua família", disse ela.

Embora Harry tenha sido informado de que estava recebendo "um processo especial... ele vivenciou um processo que é inferior em todos os aspectos", acrescentou Fatima.

(Reportagem de Sam Tobin e Michael Holden)