Renata diz gostar de Vinícius no BBB: 'Não tivemos um embate pessoal'

Renata refletiu sobre sua relação com Vinícius no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A sister conversou com Maike sobre Vinícius e admitiu não ter embates com o baiano. Renata, Maike e Vinícius estão no 15º Paredão, e a cearense pensou em como fará sua defesa para permanência no jogo.

Renata: "Eu gosto do Vini. E, na verdade verdadeira, nós não tivemos um embate pessoal. Foram coisas que aconteceram e que trouxeram, entendeu? Teve aquele lá, do adjetivo ['pomba suja'], e depois eu percebi atitudes, principalmente com a Eva, e situações que eu ficava vendo que ele fazia e depois falava".

Maike: "Ou coisas que ele reclamava e acaba fazendo".

Renata: "Então, é isso o que estou falando. Ele fazia, mas falava. Por isso eu preciso trazer uma visão do jogo num todo para conseguir me defender".

