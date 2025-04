Ator de 'The White Lotus' conta que gravações relembraram morte da esposa

Walton Goggins, ator da terceira temporada da série "The White Lotus" (HBO), relembrou a trágica morte da esposa durante filmagens.

O que aconteceu

Em 2004, Leanne Knight, que era esposa do ator, desapareceu e, quando o corpo foi encontrado, as autoridades apontaram a morte como suicídio. Foi na Tailândia, local onde a série foi gravada, que Walton viveu o luto há 20 anos.

Ao chegar na Tailândia, o artista reviveu as memórias da tragédia do passado. "Na primeira ilha que ficamos, percebi que já tinha passado pelas estradas. E aí, na próxima ilha que fomos, pensei: 'Definitivamente já estive nessa praia. Conheço esse calçadão'. E todas as memórias começaram a voltar", disse ele em entrevista ao Daily Mail.

As gravações aconteceram em frente ao hotel no qual ele ficou logo hospedado logo após a morte da esposa. "Saímos do barco, e foi lá que filmamos — todo o equipamento estava literalmente na frente do hotel que eu escolhi 20 anos atrás na internet, nessa pequena estrada, nesse pequeno bairro", contou.

Apesar da memória triste, Walton decidiu seguir em frente com o trabalho. "Eu não tive o tempo para destrinchar as semelhanças entre essas duas pessoas indo ao mesmo lugar, com um intervalo de 20 anos. Pensei: 'Deus, eu queria poder abraçar aquele cara. Queria poder dizer que tudo vai ficar bem. A vida continua, e ela continua para todos se você conseguir aguentar e seguir sua caminhada, seguir buscando respostas'", afirmou.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.