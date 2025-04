Fãs de K-pop na China vivem como seus ídolos, apenas por um dia

Por Nicoco Chan

XANGAI (Reuters) - Em um estúdio escondido em um shopping de Xangai, Shirley Chen vive seus sonhos de ídolo do K-pop.

A jovem de 28 anos está no Chen Go, um "centro de experiência de ídolos" inspirado no K-pop, onde os clientes têm a chance de viver como suas estrelas favoritas, mesmo que apenas por um dia.

Inaugurado no ano passado pela empresária Chen Rong, o centro atrai cerca de 40 clientes diariamente, que dançam coreografias e fingem dar autógrafos para fãs imaginários em um falso meet-and-greet.

Os clientes podem escolher entre mais de 200 trajes -- alguns importados da Coreia do Sul, outros personalizados -- e entrar em cenários cuidadosamente projetados para se assemelharem aos camarins dos bastidores e aos programas musicais sul-coreanos.

Um pacote completo, incluindo traje, sapatos, cabelo e maquiagem, custa aos visitantes 329 yuans (US$ 45,01).

"Esse lugar é ótimo porque eles prepararam muitos cenários, você pode trocar de roupa, montar alguns vídeos sozinho e realizar seu sonho de ser um ídolo", disse Chen, que viajou de Ningbo, ao sul de Xangai, para comemorar seu aniversário no Chen Go.

"Quando eu era criança, gostava de dançar. Então, pode-se dizer que eu queria seguir o mesmo caminho (de ídolo). No entanto, quando fiquei mais velha, meus pais queriam que eu fizesse algo que pudesse dar dinheiro. Então, eles meio que mataram meus sonhos de infância logo de início."

A jovem e a empresária não têm parentesco.

A fundadora Chen Rong também é fã de K-pop e seu plano original era abrir um estúdio fotográfico que imitasse uma sala de aula idílica com quadros-negros e carteiras, uma referência aos populares reality shows coreanos em que os ídolos se vestem como estudantes do ensino médio.

"Em seguida, criei uma configuração para encontros e cumprimentos e, mais tarde, para os bastidores. Depois de expandir dessa forma, pensei que todas as minhas montagens estão relacionadas ao tema ídolo, então posso abrir diretamente um centro de experiência de ídolos completo", disse ela.

O estúdio, que também atrai turistas da Rússia, Japão e Coreia do Sul, está passando por uma expansão e dobrará de tamanho até o próximo mês. Entre outros planos, Chen disse que vai começar a apresentar influenciadores de mídia social como apresentadores convidados e construir um palco com um projetor.

(Reportagem de Nicoco Chan)