Maike vai sair? Veja como está votação na Enquete UOL para o paredão do BBB

O 15º paredão do Big Brother Brasil 25 promete ser decidido por uma diferença pequena, de acordo com a enquete do UOL. Maike e Vinicius estão muito próximos na votação, enquanto Renata tem a preferência do público para continuar no reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

No momento, Vinicius lidera a votação para sair, com 51,55% dos votos. Os dados são da parcial registrada às 15h45 (horário de Brasília).

A disputa está bastante equilibrada entre Vinicius e Maike, que aparece logo atrás com 44,91%. Nas últimas horas, os dois têm concentrado a maior parte dos votos.

Renata, por sua vez, parece estar tranquila no jogo. Ela tem apenas 3,54% da rejeição do público.

O resultado oficial será revelado na noite de amanhã, durante a transmissão ao vivo do programa na TV Globo. Vote abaixo na enquete UOL!