Renata afirma ter 'contatinho' fora do BBB: 'Todo mundo tem'

Renata, João Pedro e Maike conversaram sobre seus "contatinhos", isto é, pessoas com quem se têm uma relação casual, sem compromisso, fora do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Renata afirmou ter seu próprio "contatinho" fora do reality show. Maike, por outro lado, disse não ter ninguém.

Renata: "Contatinho todo mundo tem".

João Pedro: "Isso é inevitável".

Maike: "Eu não tenho".

Renata: "Tem não, né? Ô bicha velha mentirosa!".

Maike: "Não tenho, não".

Renata: "Os teus contatinhos em pânico lá fora agora que você falou isso. 'Ah, é, né, seu ingrato? Cuspindo no prato que comeu!".

Maike: "Ninguém está em pânico. Não existe".

João Pedro: "Não existe a pessoa ser solteira e não ter contatinho. Contatinho, assim, de boa. Uma pessoa boa".

Maike: "Eu não tenho!".

João Pedro: "A Renata já falou que tem!".

Maike: "Mas aí é ela...".

Renata: "Todo mundo tem, gente!".

