Chico: Maike representa perigo real para vitória de Renata no BBB 25

O Modo Turbo segue ativo no BBB 25 e, nesta semana, Maike enfrenta um Paredão duro contra Renata e Vinícius. Para Chico Barney, apresentador do Central Splash, ele é quem deve deixar o reality.

Segundo as parciais das enquetes do UOL, a bailarina não corre riscos na disputa e o Paredão vai ser decidido entre os dois brothers. Para Chico, a preferência por Vinicius é um "delírio do Twitter", e ele deve sair com uma diferença expressiva de votos em relação a Maike. Bárbara Saryne concorda.

Vinicius não está apenas eliminado. Ele está extremamente eliminado desde já

Chico Barney

O voto é para sair, o voto é pelo ranço. E quem tem gerado mais ranço nas pessoas? O Maike, que era até então uma planta que não fazia muita coisa e agora está num relacionamento com a Renata; ou o Vinicius, que apareceu mais em embates (?) E isso provoca mais ranços

Bárbara Saryne

No entanto, Chico acredita que quem deveria deixar de fato o reality é Maike. Para o apresentador do UOL, o paulista coloca em risco o favoritismo de Renata, e pode até custar a vitória do programa para a bailarina.

Eu acho oque hoje o Maike é o maior desafio da Renata para chegar na final. Eu não duvido que num último momento o Maike chegue mais longe que a Renata

Chico Barney

