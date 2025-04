Raquel ganha 'presentão' de Bartolomeu e muda de vida em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quarta-feira em "Vale Tudo" (Globo), Raquel diz a Ivan que vai provar a Maria de Fátima que é possível ganhar a vida honestamente.

Depois, Ivan leva Raquel para jantar na casa de Bartolomeu e Eunice, que a recebem de braços abertos.

Incentivada pela conversa enriquecedora que teve com Bartolomeu, Raquel descobre que pode vender sanduíche na praia para ganhar dinheiro.

Raquel (Taís Araujo) vendendo sanduíches na praia em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Afonso reclama do trabalho excessivo de Solange. Raquel aceita morar com Aldeíde e Poliana. Solange diz a Maria Fátima que, para vencer na vida, é preciso estudar. Aldeíde se arrisca para atender ao pedido de Ivan. Maria de Fátima segue Olavo e descobre onde César mora. Maria de Fátima confronta o modelo sobre o dinheiro que lhe roubou.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.