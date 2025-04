Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 10 a 19/4

Jão procura Cacá. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quinta-feira, 10 de abril

Roxelle briga com Gerson. Sebastian e Gigi contam para Rodolfo o que aconteceu com Roxelle. Jô aconselha Cacá a parar de atacar Madalena. Violeta se assusta ao ver Jô em seu quarto. Gigi é impedido de visitar Roxelle. Roxelle tenta enfrentar Gerson. Tati reclama de não poder ir ao show de Jin. Jayme ganha dinheiro em uma aposta, e Tereza fica animada. Yuki sugere que ela e Gigi denunciem Gerson à polícia. Silvia leva Matias para conhecer sua academia. Madalena fala sobre Roxelle com Osmar, que questiona Gerson. Jão procura Cacá.

Sexta-feira, 11 de abril

Cacá fica tensa na presença de Jão. Gerson mente para Osmar sobre o paradeiro de Roxelle. Jô afirma a Osmar que existe um traidor na casa dos Castilho. Cacá faz uma revelação que deixa Jão chocado. Edson repreende Rosana por sua implicância com Jão. Violeta inferniza Cacá ao vê-la chegar em casa. Rosana procura Neuza. Jin consegue falar com Tati. Rique leva para votação a sugestão de Osmar para o tema do desfile do Dragão Suburbano, e Jão não gosta. Gerson leva Roxelle para o haras. Violeta manda Aquiles seguir Osmar. Osmar cai na armadilha de Marco.

Sábado, 12 de abril

Osmar se apavora ao ver Marco. Gerson pega o celular de Roxelle. Aquiles avisa a Violeta sobre Osmar. Marco se surpreende com uma descoberta sobre o ex-marido de Violeta. Belisa pede para Marco perdoar Rodolfo. O jardineiro fala com Ruth sobre a ameaça que ela fez para Rodolfo anos atrás. Gigi comenta com Bernardo que denunciará Gerson à polícia. Alberto conta para Madalena que o estado de saúde de Doralice piorou. Violeta pede a ajuda de Rodolfo para salvar Osmar. Chico recebe uma proposta para sair do Rio de Janeiro. Gerson manda mensagem para Gigi e Neuza fingindo ser Roxelle. Osmar surpreende Violeta.

Segunda-feira, 14 de abril

Osmar chora quando Violeta se afasta, e Jô o conforta. Gigi desconfia da mensagem que recebeu de Roxelle. Tati sofre com saudades de Jin. Marco finge surpresa ao ver Violeta em sua casa. Ana Lúcia fica satisfeita com os comentários de Cacá. Chico decide ir para Curitiba e surpreende Moreira. Gerson manda seus capangas vigiarem Roxelle. Cacá se desespera ao saber que Violeta foi embora com seu filho e pede a ajuda de Jô. Ruth questiona Marco sobre a mãe do neto de Violeta. Rosana hostiliza Jão. Sebastian se preocupa com Roxelle. Gigi chama Belisa de mãe. Cacá se entende com Chico. Roxelle surpreende um dos capangas de Gerson.

Terça-feira, 15 de abril

Roxelle tenta ligar para Gigi pelo celular do capanga. Cacá pede a ajuda de Chico para encontrar seu filho. Gigi se reconcilia com Belisa. Roxelle é rendida por outro capanga e se desespera. Joyce dispensa Sebastian. Edson discute com Rosana por causa de Jão. Gerson manda seus capangas prenderem Roxelle. Doralice sente-se mal, e Madalena se preocupa. Rique repreende Rosana por destratar Jão sem motivos. Osmar convoca uma reunião com os membros da cúpula para falar sobre Marco. Roxelle agride Gerson. Cacá e Chico chegam à casa de Marco. Doralice discute com Tati.

Quarta-feira, 16 de abril

Tati fica mexida com a discussão com Doralice. Gerson prende Roxelle novamente. Tati toma uma decisão. Chico consola Cacá. Violeta mente sobre Cacá para Ruth. Rodolfo questiona Gerson sobre Roxelle. Rosana conversa com Edson sobre Jão. Marco comenta com Violeta sobre a visita de Cacá, e Ruth provoca a ex de Osmar. Cacá segue o conselho de Chico ao falar com Violeta. Alberto flagra Doralice chorando pelo desentendimento com Tati. Ruth procura Cacá. Osmar vai à casa de Joyce. Madalena e Jão encontram Doralice desmaiada em casa.

Quinta-feira, 17 de abril

Madalena e Jão levam Doralice para o hospital. Cacá revela a Ruth que Violeta tirou seu filho à força. Osmar e Joyce ficam juntos. Ruth conta sobre sua visita a Cacá para Marco. O médico conversa com Madalena, Tati e Osmar sobre o estado de Doralice. Rodolfo convida Gigi para ir com ele até o haras. Roxelle muda seu comportamento diante de Gerson. Sebastian tenta tirar satisfações com Joyce sobre Osmar e leva um fora. Alberto fica com Doralice no hospital. Cacá avisa a Chico que Ruth marcou um encontro com ela. Rodolfo e Gigi seguem para o haras. Violeta se surpreende quando encontra Cacá na casa de Marco.

Sexta-feira, 18 de abril

Marco exige que Violeta entregue o neto para Cacá. Rodolfo convida Gigi para viajar com ele e Belisa. Chico comemora o reencontro de Cacá com o filho. Osmar conversa com Doralice no hospital. Violeta não aceita a investida de Marco. Gigi e Rodolfo contam para Belisa sobre Roxelle. Rafa vê Nando comprando anabolizantes de forma ilícita no estacionamento da academia, e conta para Silvia. Madalena experimenta seu vestido de noiva. Violeta vai ao hospital falar com Doralice. Osmar faz um pedido inusitado para Madalena.

Sábado, 19 de abril

Madalena não aceita o pedido de Osmar. Roxelle teme não conseguir ajuda. Jão pede para conversar com Cacá. Doralice se preocupa com a conversa que Osmar quer ter com Madalena. Alberto dorme no quarto de Doralice no hospital. Tati sofre pela falta de Jin. Chega o dia do casamento de Jão e Madalena. Gigi e Sebastian contam para Rodolfo e Belisa sobre o que houve com Roxelle. Doralice, Tati e Cida ajudam Madalena a se arrumar para o casamento. Neuza se emociona ao ver Jão arrumado para o casamento. Osmar surpreende Gerson. Nando admira Tati. Cida e Sidney tentam acalmar Jão. Madalena chega à igreja.