Yves, ex-membro do grupo LOONA, se apresenta em SP; saiba mais sobre ela

Mais uma ex-integrante do grupo LOONA passará pelo Brasil na próxima sexta-feira. Yves vai apresenta em São Paulo sua turnê "Yves Apple Cinnamon Crunch", finalizando a etapa latina que começou no México, passou pela Argentina, Chile, Peru e será encerrada por aqui.

O caminho de Yves

LOONA foi um grupo feminino de K-pop extremamente popular, mas que teve um fim difícil e arrastado por conta de contratos abusivos de trabalho. As 12 integrantes acabaram vencendo o processo contra a Blockberry, empresa que administrava o grupo.

Com o término do grupo, as ex-integrantes seguiram caminhos distintos. Yves e Chuu seguiram carreira solo, enquanto o restante se dividiu entre dois grupos: ARTMS (Kim Lip, Heejin, Haseul, Choerry e Jinsoul), que segue em atividade, e Loossemble (Hyeju, Hyunjin, Yeojin, Vivi e Gowon), que terminou em 2024.

Yves seguiu uma carreira mais voltada ao indie pop e lançou dois EPs depois de assinar com a empresa Paix Per Mil. Em maio de 2024, saiu seu primeiro trabalho sozinha, o EP "Loop", e, em novembro, lançou "I Did", com o single "Viola".

Mais alternativa, misturando indie e hiperpop, Yves segue uma linha menos mainstream que vêm fazendo sentido para essa nova fase solo.

O trabalho mais recente da artista é single "DIM", lançado na semana passada, com quatro diferentes versões (nostalgic, slowed, sped up e fade). A música é produzida por Millic (Cheon Seung-hyun), DJ e produtor sul-coreano que está presente em quase todas as faixas da cantora.

Na turnê latina, Yves mistura canções de seus EPs com covers de sucessos como "Complicated" e "My Happy Ending", de Avril Lavigne; "Cruel Summer", de Taylor Swift; e "A Thousand Miles" de Vanessa Carlton.

O show em São Paulo acontece na sexta-feira, na casa de shows VIP STATION. Ainda há ingressos disponíveis aqui.