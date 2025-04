Miguel Falabella desmente Maitê Proença sobre polêmica em 'Cara e Coroa'

Miguel Falabella, 68, desmentiu uma fala de Maitê Proença, 67, sobre uma polêmica nos bastidores da novela "Cara e Coroa" (Globo).

O que aconteceu

A novela, exibida originalmente em 1995, está atualmente sendo reprisada no canal Viva. Miguel Falabella e Maitê Proença vivem Mauro e Heloísa, o casal de vilões.

A personagem de Maitê morre de forma inesperada no capítulo 49. Na trama, Heloísa era jogada do penhasco pelo marido, Mauro.

Heloísa (Maitê Proença) e Mauro (Miguel Falabella) em 'Cara e Coroa' Imagem: Nelson Di Rago/Globo

Em 2017, durante entrevista ao programa Roda Viva, Maitê Proença relembrou um caso onde foi retirada de uma novela sem aviso por ciúmes do diretor, mas sem citar nenhum nome ou o título da obra. "Um diretor queria meu namorado. Ele precisou me tirar do caminho porque achava que seria mais fácil chegar a ele. Depois de seis meses que, em conversa com Boni, fiquei sabendo o que ocorreu. Esse diretor tinha me pedido para jogar uma garrafa contra a parede, como se fosse um ensaio. Ele gravou, mandou para o Paulo Ubiratan e disse eu que era louca e que era impossível me dirigir", falou ela.

Ao ver o entrevista da ex-colega de elenco viralizando nas redes, Falabella decidiu se manifestar. "O diretor da trama era o Wolf Maya, mas certamente não foi ele quem a tirou da novela nem tinha qualquer interesse no Fasano. Isso é delírio! Quem a tirou da novela foi o autor", comentou ele no Instagram.