Sisters disputam favoritismo do Top 8 em nova enquete UOL do BBB 25

A eliminação de João Gabriel no 14º Paredão do BBB 25 (Globo) marcou a formação do Top 8 da temporada. Uma nova enquete UOL mede a popularidade dos brothers e sisters restantes no jogo.

Veja o que diz a parcial

Em parcial coletada às 17h55 de hoje, duas sisters disputam o topo da enquete. Vitória Strada lidera, com 29,54% dos votos.

Logo em sua cola, Renata aparecia em segundo lugar. A bailarina somava 22,75% dos votos.

O terceiro colocado da enquete era João Pedro. O gêmeo restante no jogo aparecia com 14,86%.

Diego Hypolito e Maike completavam o Top 5. O ginasta aparecia com 13,36% dos votos e o nadador com 7,74%.

BBB 25 - Enquete UOL: do top 8, quem é o favorito do elenco? Resultado parcial Total de 14366 votos 12,83% Diego Hypolito 5,29% Guilherme 14,30% João Pedro 0,74% Joselma 7,63% Maike 23,36% Renata 6,20% Vinicius 29,66% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 14366 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

