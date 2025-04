Resumo novela 'Garota do Momento' da semana: capítulos de 10 a 19/4

Raimundo garante que irá se vingar de LÍgia. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Garota do Momento" (Globo) logo abaixo:

Quinta-feira, 10 de abril

Beto vasculha a mansão atrás do colar de joias. Basílio procura o colar na empresa. Maristela sente os efeitos do remédio dado por Zélia. Teresa questiona Lígia sobre seus sentimentos por Raimundo. Raimundo garante a Alfredo que se vingará de Lígia. O colar de joias acaba nas mãos de Coralina. Bia é hostilizada pelos amigos no boliche. Iolanda conversa com Glorinha. Beto e Basílio encontram as pinturas de Clarice escondidas por Juliano.

Sexta-feira, 11 de abril

Beto e Basílio comemoram sua descoberta. Glorinha se muda para seu salão. Tavinho convida Lígia para ser a garota-propaganda de sua marca. Beatriz consegue autorização para aguardar seu julgamento em Petrópolis. Clarice tem uma nova lembrança e começa a desenhar. Ana Maria visita Carlito. Alfredo convida Verônica Queen para uma apresentação na TV. Beto mostra as pinturas encontradas para Clarice. Maristela esquece um importante compromisso. Tavinho desiste de fazer sua campanha com Raimundo.

Sábado, 12 de abril

Carmem acolhe Beatriz. Tavinho avisa a Lígia que ela estreará na TV como garota-propaganda. A apresentação de Verônica Queen é um sucesso, mas Carlito desdenha do pai. Raimundo sabota a apresentação de Lígia. Lígia e Raimundo se beijam. Clarice pede que Beto a leve até Petrópolis para conversar com Beatriz.

Segunda-feira, 14 de abril

Juliano desconfia do sumiço de Clarice. Teresa questiona Clarice sobre Zélia. Raimundo e Lígia pensam um no outro. Alfredo propõe a Érico uma turnê com Verônica Queen. Glorinha e Marlene decidem o nome de seu novo produto. Nelson pede socorro a Anita por conta de uma dívida, e acaba fazendo a família de refém. Vera e Sebastião recebem uma intimação da prefeitura. Juliano questiona Clarice sobre seu paradeiro.

Terça-feira, 15 de abril

Clarice consegue despistar Juliano. O cobrador de Nelson ameaça a família de Anita. Beto atualiza Basílio sobre seu plano. Raimundo paga a dívida de Nelson, e proíbe o namoro de Celeste com Edu. Clarice desabafa com Teresa. Iolanda hesita sobre seu casamento com Ulisses. Carlito se emociona com sua melhora. Ulisses, Vera, Sebastião e Beto decidem lutar pela continuidade do Gente Fina. Clarice encontra uma foto na bolsa de Zélia.

Quarta-feira, 16 de abril

Carlito pede que Érico aceite o convite para sua turnê. Ulisses pede ajuda a Sérgio para salvar o Gente Fina. Bia sofre com a indiferença de Beto e Ronaldo. Edu e Celeste se encontram clandestinamente. Raimundo apoia Beto na luta pelo Gente Fina. Zélia e Juliano comemoram o sucesso de seu plano contra Maristela, que está cada vez mais confusa. Uma multidão se reúne para salvar o Gente Fina. Beatriz confronta Bia.

Quinta-feira, 17 de abril

Bia se preocupa com as confusões de Maristela. O protesto contra a desapropriação do Gente Fina é noticiado em diversos jornais. Celeste sente um forte enjoo e teme estar grávida. Juliano e Zélia confundem Maristela, que assina um acordo que prejudicará a empresa. Clarice anuncia a Juliano que viajará com Teresa. Sérgio conta a verdade sobre Paty para Jacira.

Sexta-feira, 18 de abril

Edu confirma a gravidez de Celeste. Jacira termina o relacionamento com Sérgio. Basílio descobre que Maristela está sendo dopada e confronta Zélia. Maristela se desespera com o contrato assinado por engano. Amália constata que o clube Gente Fina salvou sua família. Celeste desmaia, e Edu se desespera.

Sábado, 19 de abril

Amália descobre uma forma de salvar o clube da desapropriação. Edu afirma a Celeste que suas mães precisam saber da gravidez. Juliano e Zélia submetem Maristela a uma avaliação médica. Ulisses afirma a Glorinha que ainda a ama. Carlito comemora com Érico o sucesso do pai como artista. Todos comemoram a suspensão do despejo contra o Gente Fina. Maristela é interditada judicialmente. Basílio revela a Juliano que se casou com Maristela e responderá por ela na empresa.