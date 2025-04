Mickey Rourke é advertido por fala homofóbica à cantora JoJo Siwa no 'BBB'

Mickey Rourke, 72, recebeu advertência formal pelo uso de linguagem "ofensiva e inaceitável" contra a participante JoJo Siwa no Big Brother Celebridades, versão britânica do BBB. As informações são da BBC. Nesta semana, ele já tinha chamado atenção por aparecer irreconhecível e pela falta de higiene.

O que aconteceu

Ator nomeado ao Oscar recebeu advertência apenas dois dias após entrar no reality, na última segunda-feira (7). A cantora JoJo Siwa apontou que Mickey foi homofóbico ao dizer que "iria tirar a lésbica do poder rapidamente" e por fazer outros comentários sobre sua sexualidade. JoJo chegou a falar que namora uma pessoa não-binária.

Devido às falas, o reality exibiu um recado direto ao ator, segundo a BBC. "Mais linguagem [e falas] ou comportamento dessa natureza poderá te levar a ser removido da casa do Big Brother".

Após advertência, Mickey voltou a falar com JoJo e pediu desculpas. Fala também foi direcionada a outros participantes, com o ator justificando que "não disse isso [falas homofóbicas e comentários sobre a sexualidade da colega] por maldade".

O reality divulgou trecho da ITV antes do episódio de hoje. Nele, Rourke, que tem 449 mil seguidores no Instagram, pergunta se JoJo, com 11 milhões de seguidores, se ela gostava de meninos ou meninas. "Meninas. Minha parceira é [uma pessoa] não-binária", responde JoJo. Ele logo diz que "se ficar mais quatro dias", ela então "não seria mais gay".

Posso te garantir que ainda serei gay e estarei em um relacionamento muito feliz

retrucou JoJo Siwa

Em seguida, com JoJo visivelmente incomodada, Rourke pergunta quem tem cigarro e exclui a jovem diretamente gesticulando contra ela. "Não estou falando com você". Ele foi alertado pelos colegas de que não deveria dizer isso.

Para a jovem, após receber a advertência, ele disse que tinha "pavio curto". "Quero te pedir desculpas. Tenho hábito de ter pavio curto. E não quero dizer nada com isso. Estou falando sério [me desculpa]. Se não o fizesse [esse pedido], não te diria". JoJo então diz que agradecia o pedido.