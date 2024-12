Flora critica Gui em A Fazenda 16: 'Muita maldade, muita falta de Deus'

Flora desabafou com Flor sobre seu atrito com Gui durante a noite de quarta-feira (4) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flora explicou a Flor que seus atritos com o peão a fizeram puxá-lo da Baia para a 11ª roça. "Pra puxada foi fundamental. Ela falou brincando, rindo, gargalhando. 'No dia que a Flora cumprir alguma coisa que ela fala, eu mudo de nome'."

Flor apoiou a amiga. "O comentário [de Gui] foi ofensivo."

Flora continuou. "A outra foi da roupa suja. Perguntei onde ele tinha botado a roupa suja e ele falou que não sujou, porque o jogo dele é limpo."

É muita maldade Flor, muita falta de Deus no coração (…) Esse menino Gui aí, entrou na minha mente. Flora

Ela finalizou. "Tenho orgulho da minha história. Eu não maltratei ninguém, não passei por cima de ninguém. Pelo contrário, eu engoli muita coisa."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Resultado parcial Total de 106068 votos 0,09% Albert Bressan 0,55% Flor Fernandez 0,05% Flora Cruz 1,30% Gui Vieira 3,27% Gilsão 0,98% Juninho Bill 1,08% Luana Targino 23,58% Sacha Bali 42,56% Sidney Sampaio 21,99% Vanessa Carvalho 4,55% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 106068 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso