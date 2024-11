Pizzaria de São Paulo é eleita a quarta melhor artesanal do mundo

A Bráz Pizzaria, com unidades em São Paulo e Campinas, foi eleita nesta quarta (27) a 4ª melhor do mundo na premiação italiana 50 Top World Artisan Pizza Chains 2024. A premiação elege as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo e, este ano, aconteceu na capital britânica, Londres.

Dentre os 10 primeiros colocados, a Bráz figura como única brasileira e a mais bem colocada fora do Europa.

"É sempre uma grande honra receber o reconhecimento do trabalho, dedicação e entrega destes mais de 26 anos de história. É um desejo da Bráz seguir crescendo e chegando a cada vez mais pessoas, mas primando pela qualidade dos serviços e produtos oferecidos", exalta Camila Prado, responsável pela experiência Bráz.

Além da Bráz, as outras brasileiras premiadas foram a 1900 Pizzeria, na 14ª posição, e a La Braciera, que assumiu a 35ª colocação.

Em primeiro lugar na lista, está a Grosso Napoletano (Espanha), seguida das italianas Da Michele na segunda posição, e da Big Mamma Group, na terceira colocação. Completam o top 10 a suíça Luigia (5º), a italiana com unidade na Inglaterra Berberè (6°), a britânica Pizza Pilgrims (7°), a australiana 400 Gradi (8°), a rede Eataly (9°) e a italiana Pizzium (10°).

Como funciona o prêmio

Diferentemente da lista anunciada em setembro, a 50 Top Pizza World que seleciona as 50 melhores pizzarias da Itália e do mundo, sem qualquer preferência de estilo, a lista 50 Top World Artisan Pizza Chains é dedicada aos negócios com pelo menos quatro endereços no país de origem ou fora dele.

Os mais de 100 juízes anônimos, visitam os restaurantes sempre em dupla, pagam a própria conta e seguem uma série de critérios para atribuir as pontuações.

O ranking completo pode ser visto no site do guia www.50toppizza.it.