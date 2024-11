MC Livinho mostra fotos de casamento com influenciadora nas Maldivas

Mc Livinho, 29, surpreendeu ao compartilhar fotos do seu casamento com a influenciadora Byanca Gabarron.

O que aconteceu

O cantor abriu o álbum de fotos do seu casamento nas Ilhas Maldivas. "2024", escreveu ele na legenda ao lado de um coração. Ele não detalhou quando foi realizada a cerimônia.

Nas imagens, o casal aparece posando em meio ao cenário paradisíaco do local. Eles estão juntos desde 2016 e têm um filho de 4 anos.

Recentemente, o cantor comemorou ter conseguido ler um livro pela primeira vez."Gostaria de compartilhar com vocês essa gratificação que eu tive de terminar de ler um livro. Quem me conhece, meu público e meus fãs, sabe que eu tenho TDAH com hiperatividade, então é muito difícil. Nesse meu período de vida, todas as vezes que eu comecei um livro, nunca terminei"