Rapper e ator Saafir morre aos 54 anos nos Estados Unidos

O rapper Saafir morreu aos 54 anos.

O que aconteceu

Notícia foi compartilhada pelo cantor Xzibit com os fãs na terça-feira (19). O músico morreu em Oakland, nos Estados Unidos, às 8h45 da manhã.

Saafir enfrentava problemas de saúde havia anos. Segundo o TMZ, ele foi diagnosticado com um câncer na coluna, o que o levou a usar cadeira de rodas.

Ele ganhou destaque no hip hop no final dos anos 1990, com o grupo "Golden State Warriors" (também conhecido como "Golden State Project"), ao lado de Xzibit e Ras Kass.

Além da carreira musical, Saafir também teve uma breve, mas marcante participação no cinema, em "Perigo para a Sociedade" (1993).

Xzibit pediu à comunidade hip hop que apoiasse o irmão de Saafir, Chop Black, e seu filho, Lil Saafir, neste momento. "Nós te amamos, mano. Descanse no poder", escreveu o artista no Instagram.