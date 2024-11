Ela foi a todas as 17 edições do Caldas Country: 'Até grávida de risco'

Do TOCA, em Caldas Novas (GO)*

Janaína Almeida, funcionária pública de Caldas Novas (GO), é presença garantida em todas as 17 edições do Caldas Country Festival.

Moradora da cidade e fã incondicional de Jorge e Mateus, que já se apresentaram no festival 16 vezes, ela acompanha cada show da dupla de perto. "Eu espero o ano inteiro por Jorge e Mateus", conta em entrevista para TOCA enquanto assistia ao show na grade.

Nem mesmo uma gravidez de risco, em 2012, foi capaz de afastá-la do festival. "Contrariei meu médico, a minha mãe, o pai do meu filho e vim grávida. Fiquei sentada na frente, porque não podia ficar em pé, eu vim de cadeira de rodas."

Isso foi em 2012, ano que o povo falou que o mundo ia acabar. Como eu tinha medo que isso acontecesse, eu vim para o Caldas Country. Janaína Almeida

A gestação terminou bem, e hoje Davi, filho de Janaína, tem 12 anos. A paixão pelo festival parece ser de família. "Ele tá louco para vir no Caldas Country. Deixei ele em casa hoje e ele perguntou: 'Mãe, quando eu tiver 18, vou poder ir?' Eu falei: 'vai, vai poder ir'".

Janaína ainda destaca uma curiosidade: seu filho se chama Davi, tal qual o nome do filho de Jorge, da dupla sertaneja. "Só que o meu Davi é mais velho."

*A jornalista viajou a convite da organização do evento.