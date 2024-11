Denzel Washington acredita que esquerda e direita manipulam pessoas

Denzel Washington, 69, em entrevista ao The Sunday Times, falou sobre política e criticou tanto a direita quanto a esquerda norte-americana.

O que aconteceu

Após a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, Denzel diz que é importante o eleitores tomarem conhecimento sobre a manipulação. "É melhor que as pessoas percebam que estão sendo manipuladas por ambos os lados políticos", disse ele ao portal britânico.

O ator acredita que os dois lados políticos manipulam as pessoas. "Sabe, é tão fácil ficar de fora dos EUA e dizer isso e aquilo. Mas ouça, é tudo política. Todas as promessas não cumpridas. E agora com a era da informação do jeito que está, esquerda, direita, qualquer um aprende a usar essas ferramentas para manipular as pessoas", afirmou.

Washington completa sua fala dizendo que somos todos pessoas escravizadas. "Somos todos escravos da informação agora. Realmente somos. Somos todos escravos. Então, não importa o que você sinta sobre os líderes, como 'esse cara é louco' ou 'o outro é são', é melhor você perceber que está sendo manipulado por ambos os lados", finalizou.