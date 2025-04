Joselma e Maike podem ser emparedados hoje; entenda

Colaboração para Splash, no Rio

A formação do 13º Paredão do BBB 25 promete agitar o jogo e testar alianças. Joselma e Maike, que ficaram em segundo e terceiro lugar na Prova do Líder desta semana, receberam uma missão decisiva: indicar, em consenso, um participante direto para o Paredão. Mas, caso não cheguem a um acordo, os dois terão que encarar uma consequência que nenhum brother gostaria de enfrentar.

O que houve

Logo após a disputa pela liderança, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a dinâmica. Se Joselma e Maike não entrarem em consenso, ambos serão automaticamente emparedados.

Se não houver acordo entre os participantes, o Paredão da semana será quádruplo. Junto com Maike e Joselma estarão o indicado do Líder e o mais votado pela casa.

A decisão da dupla será revelada no programa ao vivo desta sexta-feira (04).