Taís Araujo diz que marca dia para transar com Lázaro Ramos em hotel

Taís Araujo, 46, disse que precisa marcar dia certo para transar com Lázaro Ramos, 46, em razão do excesso de trabalho.

O que aconteceu

A atriz afirmou que, para isso, os dois costumam dormir em um hotel . "Às vezes, a gente marca. E está dando para cumprir. A gente vai para um hotel. As crianças ficam revoltadas (risos). 'O que vocês vão fazer?', perguntam. 'Não interessa!'", contou no videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo.

Casada há 21 anos com o ator, Taís falou sobre como é lidar com as expectativas do público de que são um casal perfeito. "Me livro disso o tempo inteiro. Casal perfeito não existe, temos problemas. Tem que querer muito estar junto."