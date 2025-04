'Until Dawn': game de sucesso vira filme e quer 'público dentro do terror'

Lançado em 2015, o videogame "Until Dawn" conquistou os jogadores com sua mistura de terror, escolhas difíceis e um clima de suspense digno dos clássicos dos anos 1980. Agora, a história chega às telonas em uma adaptação cinematográfica que promete levar essa experiência para um novo nível.

O elenco e os produtores do filme apresentaram a novidade durante a WonderCon, evento de cultura pop realizado em Anaheim, Califórnia. Na trama, um ano após o misterioso desaparecimento de Melanie, sua irmã, Clover, e um grupo de amigos partem para um vale remoto em busca de respostas.

O que começa como uma investigação logo se transforma em um pesadelo. Ao explorarem um centro de visitantes abandonado, eles são perseguidos por um assassino mascarado e brutalmente mortos, um a um. No entanto, a morte não é o fim.

Quando despertam, percebem que estão presos em um ciclo interminável, revivendo a mesma noite de terror repetidamente. A cada nova tentativa de sobrevivência, a ameaça muda e se torna ainda mais aterrorizante. Com o tempo se esgotando e um número limitado de vidas, o grupo precisa encontrar uma maneira de resistir até o amanhecer.

Cena do filme 'Until Dawn', que estreia em 24 de abril Imagem: Divulgação

O diretor David Sandberg, conhecido por "Quando as Luzes se Apagam" e "Shazam", elogia o trabalho dos roteiristas na adaptação do game para o cinema. Ele explica que o longa não é uma reprodução da história original, mas, sim, um complemento com uma trama inédita.

Sandberg destaca que, enquanto no jogo as escolhas dos jogadores influenciam o desfecho, no filme os personagens voltam à vida sempre que morrem, enfrentando desafios cada vez mais imprevisíveis.

A produtora Lotta Losten relembra que, desde o processo de seleção, os atores sabiam que enfrentariam cenas intensas, exigindo esforço físico e psicológico. Apesar dos desafios, ela destaca o comprometimento do elenco e a energia contagiante no set.

Ella Rubin e Michael Cimino, que interpretam os protagonistas, ressaltam que os personagens da adaptação diferem dos do jogo. Mas mantêm a essência do grupo de amigos que precisa sobreviver ao terror.

Cimino reforça que, mesmo com mudanças na narrativa, o longa está inserido no universo "Until Dawn" e deve agradar tanto aos fãs do game quanto a um novo público. "O filme é uma verdadeira homenagem ao jogo", afirma.

Já Ji-young Yoo, Odessa A'zion e Belmont Cameli garantem que a experiência cinematográfica será tão imersiva quanto a do videogame. "O público vai se sentir dentro da história, assim como acontece ao jogar", comentam.

Mais do que um simples filme de terror, "Until Dawn" explora temas como tempo, escolhas e consequências, transformando a trama em uma experiência cheia de tensão e emoção. A adaptação chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de abril.