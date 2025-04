Osmar leva surra de quem menos espera em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (4) de "Volta por Cima" (Globo), Sebastian (Fábio Lago) marca de se encontrar com Joyce (Drica Moraes) no samba de Jão (Fabrício Boliveira) e Sidney (Adanilo).

Sebastian vê Osmar (Milhem Cortaz) observando Joyce e se revolta.

Fábio Lago como Sebastian em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Cacá não aceita a proposta de Chico. Moreira apoia Chico. Madalena sente uma tontura, e Joyce se preocupa. Tati visita Nando. Rosana ameaça Miranda.

Yuki incentiva Bernardo a se declarar para Gigi. Violeta pede a ajuda de Marco para reaver o que Osmar tirou dela. Ruth alerta Marco sobre Violeta. Violeta chama Cacá para morar em sua casa novamente.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.