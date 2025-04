Mister Brasil diz que maioria das cantadas que recebe é de homens: '90%'

Matheus Dias conquistou há um ano o título de Mister Brasil CNB, que escolherá novo representante no próximo fim de semana. Vendo seu "reinado" acabar em poucos dias, ele diz que o concurso consolidou sua carreira de modelo, mas, fora disso, garante: "minha vida continua exatamente a mesma".

Quem é Matheus Dias

Aos 27 anos, Matheus é ex-atleta de kickboxing. Formado em educação física, ele atua atualmente como personal trainer e modelo. Essa última profissão, aliás, consolidada graças aos concursos de beleza, após "cair de paraquedas" nesse mundo, afirma ele.

Morador de Porto Alegre, ele trabalhava como garçom quando foi chamado para fazer algumas fotos profissionais. Foi o ponta pé inicial que o levou a fazer seu primeiro book e que o levou a ser chamado para concorrer ao Mister Rio Grande do Sul.

Foi depois do concurso estadual que Matheus iniciou sua carreira de modelo. Ele mesmo destaca os trabalhos publicitários para a Olympikus e para a Mizuno como os mais importantes que já fez, além do desenvolvido para um shopping famoso na capital gaúcha.

Através do título eu consegui mais trabalho como modelo. Agora, na verdade, eu ingressei como modelo, depois que eu ganhei o Mister RS. Era uma profissão totalmente nova para mim. Tirando a questão desse lado de modelo, esse lado artístico, minha vida continua exatamente a mesma coisa.

Matheus Dias, em entrevista a Splash

Matheus Dias no início do confinamento do concurso que vai escolher seu sucessor em Balneário Camboriú (SC), no próximo sábado (5), às 20 horas Imagem: Ricardo J. Siviero/Reprodução/Instagram @misterbrasiloficial

Apesar da carreira ter deslanchado, o atual Mister Brasil não pensa em deixar sua vida na capital gaúcha para buscar novas oportunidades. "Não estou disposto a abrir mão do meu conforto. A gente ouve muita coisa sobre São Paulo e ficar em uma casa com mais 10 pessoas, trabalhar, [receber para] pagar só o que come, não iria, não".

Agora, se fosse uma oportunidade de ir para o exterior, eu toparia, sim! Porque eu aprenderia outro idioma, adquiriria experiência.

Matheus Dias

A primeira experiência dele no exterior, no entanto, já aconteceu, quando representou o Brasil no Mister Supranational 2024, em julho de 2024, na Polônia. "Foi uma das, se não a melhor experiência da minha vida. Treinei inglês, vi pessoas de culturas diferentes, um mundo muito novo. Percebi que somos uma formiguinha. Pensei: 'Cara, existe um mundo fora de Porto Alegre'".

Apesar do título, o modelo e personal trainer refuta a ideia é —ou foi— o homem mais bonito do país. "Seria muito louco dizer isso. Não é querer me achar menos, mas isso, com certeza, não é. Até porque, o mister, a galera tem que entender que é um concurso de beleza, mas não é só um homem, rosto ou corpo bonito".

Temos confinamento, provas. O que eu falo para os guris que estão competindo agora é 'seja você mesmo, porque quem cria personagem, uma hora ou outra, a casa cai, não tem como manter'. Se é para ganhar vai ganhar. Se não ganhar, participou. Entregar o seu melhor é a melhor coisa. O resultado não está nas tuas mãos, mas fazer sua entrega está, sim!

Matheus Dias

Top 2 do Mister Brasil CNB 2024: os gaúchos Luiz Henrique Mascarenhas e Matheus Dias Imagem: Ricardo J. Siviero/Reprodução/Instagram @misterbrasiloficial

Crânio 'quebrado' em luta e desafio de MCs

Além da carreira de modelo, Matheus ama luta. Mas passou por um susto em fevereiro de 2019, durante um evento amador de kickboxing. "No terceiro round, tomei uma joelhada na cabeça. Olhei para meu treinador, vi que não tinha sangue, e ele mandou voltar para a luta".

Foi apenas ao sair do ringue que Matheus colocou a mão na cabeça e levou um susto. "Senti um buraco, como se fosse um ovo, na minha testa. Não acreditei. Falei para o meu médico: 'Cara, acho que quebrei meu crânio'. Fui para a ambulância e fiquei internado um dia".

Matheus Dias em ensaio fotográfico com luvas de lutador antes de ganhar o Mister RS e Mister Brasil Imagem: Julio Cardoso/Reprodução/Instagram @themaiamatheus @fotografiajuliocardoso

O episódio levou o jovem atleta a refletir e a deixar a vida de atleta. Hoje, ele ainda mantém os treinos pela questão da graduação marcial, mas não pensa em competir como profissional —ou amador.

Mas existe uma exceção. Matheus diz que lutaria, sim, no Fight Music Show. Matheus já tem até possíveis alvos famosos: "Já tenho experiência com luta e queria estar lutando com influencers e funkeiros, como MC Gui, MC Livinho e Yuri Fernandes, o ex-BBB".

Irmão gêmeo, haters e vida amorosa

Poucos sabem, mas a beleza que rendeu o título de Mister Brasil a Matheus não é única. Na verdade, ele tem um irmão gêmeo, Pedro. O que diferencia os dois são as tatuagens, visíveis e chamativas no irmão, que também treina na academia em que Matheus trabalha.

Muito próximos, os dois troca elogios e declarações na redes sociais. "Vivemos juntos, grudados, desde o início da vida. Moramos juntos ainda e, sim, ele é o grande amor da minha vida. Somos muito íntimos. Qualquer coisa que eu tenho para falar, é com ele que eu falo e é assim".

Matheus Dias, Mister Brasil CNB 2024, em ensaio fotográfico com o irmão gêmeo Pedro Imagem: Julio Cardoso/Reprodução/Instagram @themaiamatheus @fotografiajuliocardoso

As redes sociais de Matheus também virou uma porta aberta pra haters após conquistar o título, mas nada que o afetasse. "Falaram que eu tenho boca pequena. Eu sei disso e estou lá [no concurso] de todo jeito. A única coisa que me pegou um pouco foi na questão de ser calvo, e foi algo que passei a perceber mais depois do concurso. Mas levo de boa".

Já os flertes não cresceram após o título de mister, afirma ele. "Sendo sincero, não [aumentou]. É, talvez, por eu não ser muito de festa. Na academia tem um respeito, estou de uniforme. O que pode acontecer é o olhar, mas estou no meu ambiente de trabalho, então não dou corda".

Já recebi muita mensagem ousada na minha vida, de todo tipo que se pode imaginar. Mas, foi antes do Mister Brasil. Depois do concurso, por a galera ver que me tornei uma figura pública, as pessoas podem pensar que eu poderia expor a cantada. Então diminuiu bastante. Mas ainda recebo algumas.

E quem manda mais cantada? Matheus afirma que são os homens que mandam a maioria das mensagens. "Em festas e no Instagram, sem exagero, 90% —se não um pouquinho mais— é público masculino que dá em cima [de mim]. Não vou colocar todos, mas alguns faltam com respeito. Isso acontece mesmo sem saberem minha sexualidade, não estão nem aí".