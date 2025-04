Diego diz preferir ocupar lugar da irmã no Paredão: 'Quero enfrentar Maike'

Diego Hypolito desabafou com Vitória Strada na madrugada de hoje sobre como será o próximo Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após a Prova do Líder de ontem, que premiou Vitória Strada, os brothers ficaram sabendo que Delma e Maike, os finalistas, teriam que indicar em conjunto uma pessoa ao Paredão.

Diego Hypolito começou a especular e disse para Vitoria que "nenhum lado vai ceder facilmente".

Por isso, ele acredita que será indicado pela dupla à berlinda. "Eu acho que a maior probabilidade, entre nós, do nosso grupo, sou eu, pelas preferências, e eu vou entender", disse. "Prefiro ir do que a Dani ir".

Mais tarde, ele voltou ao assunto no Quarto do Líder.

Eu quero enfrentar o Maike no Paredão. Não quero ir com outra pessoa, porque prefiro sair num embate com ele do que com fulaninho (…) Meu único embate nesse momento Diego Hypolito

Ele ainda revelou ter "bastante medo" se enfrentar um dos gêmeos, João Pedro ou João Gabriel.

Vitória lembrou que os gêmeos já tiveram embates com o ginasta. "Eles [João Pedro e João Gabriel] estavam debocharam muito de você, tanto ou mais que o Maike", disse. "Bom saber isso, vai entrar na minha pauta", respondeu Diego.

