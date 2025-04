BBB: 'Se eu faço metade do que Davi Brito faz, sou algemado', diz Hadballa

Ex-participante do Big Brother Brasil 20, Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, falou que seria algemado e preso se tivesse as mesmas atitudes de Davi Brito, campeão do BBB 24, em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Sou hater da mentira, do mau-caratismo. Esse cara enganou o Brasil. Agora, o que eu falo tanto, ataco tanto o Davi, a questão é simples: se é o Hadballa fazendo 10% das cagadas, das mentiras, do mau-caratismo que esse cara tem, eu estaria algemado hoje.

O convidado de Chico Barney se mostrou indignado com algumas falas e atitudes polêmicas de Davi, dizendo que o público passou pano para o participante, que acabou sendo campeão do Big Brother Brasil 24.

Eu estaria em uma prisão. Porque ele pode? E as pessoas passam pano. Ele ganhou o Big Brother, vai entender? Ninguém viu aquilo?

Hadballa foi o terceiro participante eliminado do BBB 20. Ele recebeu 79,71% dos votos do público e saiu com grande rejeição do reality show global.

Hadballa diz que foi 'injustiçado' no BBB 20: "Dois pesos, duas medidas"

Hadballa declarou também que foi injustiçado em sua participação no Big Brother Brasil 20 e se comparou a Davi Brito, campeão do BBB 24, dizendo que foi uma situação de 'dois pesos, duas medidas'.

Cara, isso que eu não entendo. O público julgou nove homens por atitudes bem menos piores, bem menos impactantes. É um ressentimento, mas atenção, do que o público transformou. Do que o público transformou esse cidadão campeão. Particularmente, pessoal não é nenhum.

Eu acho que aí é dois pesos, duas medidas. Mas eu só não entendia porque é dois pesos, duas medidas.

Assista ao trecho da entrevista:

