Influenciadora busca sósia de Cristiano Ronaldo para gravar conteúdo adulto

Debora Peixoto, 32, está em busca de um sósia de Cristiano Ronaldo, 40, para gravar conteúdo adulto.

O que aconteceu

Ela abriu uma enquete em seu perfil no Instagram, perguntando a seus seguidores com qual famoso eles gostariam que ela gravasse a cena. O nome mais citado foi do jogador de futebol português.

Para tentar se aproximar do pedido dos fãs, ela lançou um concurso para encontrar um sósia do atleta.

Ela ofereceu um prêmio de R$ 10 mil ao vencedor. O campeão irá gravar o conteúdo com a influenciadora.

Debora está espalhando cartazes sobre o concurso em cidades de Minas Gerais, onde mora. "É uma ação digital, mas também quero movimentar fora da internet. Estou organizando um material visual com cartazes que vou espalhar em academias e comércios locais. Vai ser divertido ver a reação das pessoas e quem vai se inscrever", explicou.

Os candidatos devem enviar fotos e vídeos, provando a semelhança física com o jogador. "Quero encontrar o brasileiro mais parecido com o Cristiano — corpo e rosto contam muito! Não precisa saber jogar futebol, mas tem que ser bom de cama", brincou.