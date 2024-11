Viih Tube rompe silêncio após internação na UTI: 'Logo vou pra casa'

Na manhã deste sábado (16), Viih Tube, 24, falou pela primeira vez após deixar a UTI. A influenciadora foi hospitalizada dois dias após dar à luz seu filho, Ravi, devido a um mal-estar, mas apresentou melhora e deixou a unidade de terapia intensiva nesta sexta (15).

O que aconteceu

Viih atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. "Já sai da UTI e estou no quarto, não fico muito no celular. Mas passando pra dizer que estou bem melhor, logo vou para casa!", escreveu ela nos Stories do Instagram. Apesar da melhora, ela continua internada no hospital Pro Matre, em São Paulo.

A influenciadora também compartilhou um momento emocionante com sua filha mais velha, Lua, de um ano. "Filha, querer estar com você está me dando forças. A mamãe está com muita esperança de te ver logo, com muita saudade! Já chorei tanto com esse vídeo", escreveu junto ao vídeo de Lua no qual a garota aparece fazendo carinho em uma foto da mãe.

Viih aproveitou para contar sobre os dias difíceis na UTI e como seu recém-nascido foi essencial nesse período. "Enquanto estive na UTI, ele [Ravi] vinha de 3h em 3h para mamar e também eram os momentos que mais me davam força."

A influenciadora passou por 19 horas de trabalho de parto.Apesar de ter tentado um parto normal, Viih foi submetida a uma cesariana de emergência devido a complicações. Ela esteve na UTI desde o último dia 14 e, agora, se recupera bem.

Viih Tube com o filho Ravi Imagem: Reprodução/Instagram