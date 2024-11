Lexa revela quantas transas foram necessárias para engravidar: 'Planejado'

Lexa revelou que não demorou para conseguir engravidar do noivo, Ricardo Vianna.

O que aconteceu

Funkeira explicou que engravidou na primeira transa após parar de tomar remédio para evitar gravidez. "Eu planejei, só não sabia que viria tão rápido. Foi na primeira tentativa... Sou fértil, era para acontecer", declarou durante participação no programa Sabadou com Virgínia (SBT).

Lexa anunciou no começo do mês que está grávida de sua primeira filha, fruto da relação com Vianna. A cantora e o ator estão à espera de uma menina, que será registrada como Sofia.

Recentemente, ela se explicou sobre a "demora" em anunciar a gestação. "Muita gente entendeu que eu esperei um período para contar, mas outras pessoas não entenderam e falaram 'poxa, mas por que você não foi honesta com a gente?'. Outra galera falou 'caramba, você anunciou ontem e já tá com essa barriga hoje?'. Não, gente. Eu descobri [a gravidez] meses atrás".