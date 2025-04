Revelada a causa da morte de Val Kilmer, estrela de 'Batman Eternamente'

A causa da morte de Val Kilmer, 65, foi revelada em um atestado de óbito divulgado nesta quinta-feira (10) pelo Departamento de Saúde do Condado de Los Angeles.

Segundo o TMZ, o ator morreu após complicações causadas por uma pneumonia, dia 1º de abril . As causas subjacentes listadas no atestado de óbito são insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, insuficiência respiratória crônica e carcinoma espinocelular da base da língua.

Outros fatores que contribuíram para o óbito incluem desnutrição e uma fístula traqueocutânea. O site também informou que o ator foi cremado no dia 7 de abril.

Sobre ele

Val Kilmer nasceu em Los Angeles em 31 de dezembro de 1959. Ele teve uma infância marcada pela morte do irmão afogado em 1977 e pela separação dos pais quando tinha apenas nove anos.

Desde pequeno participou de campanhas publicitárias, mas sempre foi muito firme e decidido sobre os seus trabalhos. Ainda quando criança foi escalado para estrelar um comercial de uma marca de hambúrgueres. No entanto, recusou fazer o comercial por não acreditar na qualidade do produto: "Aqueles hambúrgueres eram terríveis", contou o astro.

Aos 17 anos, foi aceito na Juilliard School em Nova York, e se destacou como um dos alunos mais jovens a ingressar no programa de atuação. Kilmer teve sua estreia na Broadway em 1983 ao lado de Sean Penn e Kevin Bacon na peça "The Slab Boys". Montagem foi elogiada pela crítica e impulsionou suas carreiras.

Pai de dois filhos, Mercedes e Jack, frutos do casamento com a também atriz Joanne Whalley. O casal se conheceu durante as filmagens de "Willow" (1988) e se divorciou posteriormente.

Kilmer fez sua estreia no cinema com a paródia "Top Secret!" (1984). Seu papel principal abriu portas para ele em Hollywood e o fez seguir para estrelar, ao lado de Tom Cruise, "Top Gun" (1986) como Tom "Iceman" Kazansky.

Um dos papéis mais desafiadores veio como Jim Morrison em "The Doors" (1991). Para conseguir o papel, ele gravou um vídeo de oito minutos mostrando ao diretor Oliver Stone suas habilidades musicais e semelhança com Morrison. A própria voz de Val Kilmer cantando foi usada no filme, além de ele ter quebrado o braço durante as filmagens.



Viveu sob a máscara do homem-morcego da DC. Após "The Doors", viveu anos de maior destaque na carreira. Atuou no faroeste "Tombstone" (1993) e nos sucessos comerciais "Heat" (1995) e "Batman Forever".

Anos depois de interpretar Bruce Wayne, o ator lamentou que sua participação como o super-herói tenha sido pouco marcante. Primeiramente, porque Tommy Lee Jones e Jim Carrey acabaram roubando a cena, dando vida aos vilões Duas Caras e Charada, respectivamente.

Val Kilmer também alegou que o uniforme do Batman simplesmente impossibilitava seus movimentos, e o capacete impedia que ele ouvisse grande parte do que acontecia ao seu redor.

Luta contra o câncer

Tumor na garganta e recusa a tratamento medicinal. Em 2014, enquanto encenava um monólogo no teatro, foi diagnosticado com câncer na garganta. A ciência cristã, crença seguida pelo ator, fez com que recusasse qualquer tipo de tratamento proposto pela medicina tradicional.

Foram anos de tratamento com base na ciência cristã. Até que seus filhos, que não são adeptos da religião, intervieram na situação em que o ator se encontrava.

Em 2020, passou por uma cirurgia para tratar um câncer. Depois, ele precisou passar por uma traqueostomia, um procedimento no qual os médicos colocam um tubo a partir de um furo na traqueia.

Perda quase total da fala. A traqueostomia afetou sua voz. Em entrevista, Mercedes Kilmer disse que ver o pai em "Top Gun: Maverick" foi "extraordinário".

Inteligência artificial para recriar voz nas cenas. Pelo fato de estar praticamente impedido de falar, a produção do longa investiu em uma IA que coletou gravações antigas do ator e recriou sua voz. O resultado aparece nas cenas do retorno de "Iceman".

Com Reuters.