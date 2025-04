Kleber Mendonça Filho se junta a Wes Anderson e Ari Aster na corrida pela Palma de Ouro em Cannes

Por Miranda Murray e Michaela Cabrera

BERLIM/PARIS (Reuters) - O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho se juntará a veteranos e novos nomes do cinema, como Wes Anderson e Ari Aster, na disputa pelo principal prêmio da 78ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que acontecerá entre 13 a 24 de maio.

O cineasta, que já disputou a Palma de Ouro de Cannes com "Bacurau" e "Aquarius", concorre este ano com o filme "O Agente Secreto", thriller ambientado em 1977, período da ditadura militar no Brasil.

A atriz francesa e vencedora do Oscar Juliette Binoche é quem lidera o júri deste ano. A abertura do evento ficará com o filme francês "Leave One Day", da diretora Amelie Bonnin.

O mercado cinematográfico acompanha de perto o festival repleto de glamour, onde os principais concorrentes costumam disputar o Oscar no final do ano. O vencedor de 2024 da maior honraria do festival, "Anora", levou para casa cinco Oscars, incluindo de melhor filme, enquanto "Emilia Pérez" e "A Substância" também foram saudados em Cannes.

"O que aconteceu com 'A Substância' foi incrível. E isso talvez seja o que você pode mencionar como o poder de Cannes. E sabemos que temos algum poder e damos esse poder ao artista", disse o presidente do festival, Thierry Fremaux, à Reuters, depois de anunciar a seleção oficial nesta quinta-feira.

A competição, composta por 19 filmes, conta com rostos que retornam a Cannes, incluindo Anderson, que está trazendo "O Esquema Fenício" dois anos depois de "Asteroid City", bem como a diretora francesa e vencedora anterior da Palma de Ouro, Julia Ducournau, com seu mais recente filme, "Alpha".

Richard Linklater, com "New Wave"; Joachim Trier, com "Sentimental Value"; e os consagrados irmãos Dardenne, da Bélgica, com "Young Mothers" também estão na lista de concorrentes.

O diretor russo Kirill Serebrennikov está de volta, um ano depois de seu longa sobre o escritor e poeta russo Eduard Limonov, com um novo filme sobre o médico nazista Josef Mengele, enquanto o premiado diretor iraniano Jafar Panahi concorre com "A Simple Accident".

Autor de sucessos recentes como "Midsommar", o mestre do horror desconcertante Ari Aster está em Cannes pela primeira vez com "Eddington", uma reflexão sobre os Estados Unidos, enquanto Kelly Reichardt, conhecida por "A Primeira Vaca da América", está exibindo "The Mastermind", um filme de assalto estrelado pelo ator britânico Josh O'Connor, que ganhou um Emmy por "The Crown".

CHEIO DE AÇÃO

Além dos filmes da competição, o festival está trazendo muita ação de Hollywood para a cidade turística da Riviera Francesa com o retorno de Tom Cruise, cuja última aparição em 2022 para "Top Gun: Maverick" contou com um sobrevoo em um jato de combate.

O ator, de 62 anos, apresentará o oitavo, e talvez último, capítulo da série de ação "Missão: Impossível" com "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final" antes de seu lançamento global em 23 de maio.

Outro ícone de Hollywood, Robert De Niro, duas vezes vencedor do Oscar, também estará na cidade para receber uma Palma de Ouro honorária em comemoração à sua carreira de ator de seis décadas, enquanto o líder da banda U2, Bono, estará na tela em um novo documentário, "Bono: Stories of Surrender".

O ator britânico Harris Dickinson, que fez sucesso com Nicole Kidman em "Babygirl" no ano passado, está competindo atrás da câmera na seção "Un Certain Regard", voltada para filmes de arte, com "Urchin", assim como a atriz norte-americana Scarlett Johansson com "Eleanor the Great", sua estreia na direção.

Outros filmes fora da competição incluem um documentário sobre o romancista inglês George Orwell, um musical sobre feministas no Chile e uma história ambientada em 2007 sobre amigos que se metem em confusão em Gaza, dos diretores Arab e Tarzan Nasser.

(Reportagem de Miranda Murray e Michaela Cabrera; reportagem adicional de Débora Oliveira, em São Paulo)