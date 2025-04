Vassourada em Fátima? Atriz que faz Lucimar expõe rivalidade em 'Vale Tudo'

Ingrid Gaigher, 33, vive um momento de grande responsabilidade em sua carreira: interpretar Lucimar no remake de "Vale Tudo" (Globo). Em entrevista a Splash, a atriz deu detalhes sobre o futuro da personagem que foi de Maria Gladys na primeira versão.

A responsabilidade de viver Lucimar em 'Vale Tudo'

Lucimar é uma das muitas personagens queridas da primeira versão de "Vale Tudo". Em 1988, ela foi interpretada por Maria Gladys e é lembrada por seu bom humor, embates com Maria de Fátima (Bella Campos) e cenas icônicas, como quando comeu uma maionese que foi estragada a mando de Odete Roitman (Debora Bloch).

Estou ansiosíssima pelo momento da maionese, com certeza! Eu venho da escola do humor, me dá uma cena de completo absurdo que vou amar fazer!

Ingrid Gaigher

No remake, Lucimar e Maria de Fátima já se conheceram e se estranharam quando a vilã confrontou a mãe, Raquel (Taís Araújo). Na primeira versão, as duas personagens têm vários embates, alguns deles renderam memes e cortes de cenas que podem ser vistos até hoje nas redes sociais.

Já gravei algumas cenas de embate com Maria de Fátima, é hilário o que ela diz pra Fátima, porque com certeza ela é o coro da novela, ela representa muita gente e me sinto com essa responsabilidade maravilhosa, quem não gostaria de dar uma vassourada numa vilã?

Ingrid Gaigher

Pela primeira vez trabalhando em um remake, a atriz conta como tenta homenagear o que foi construído por Maria Gladys. "Assisti [a versão original], mas não vi tudo. Confesso que eu estava muito ansiosa por todo o processo, pela comparação que eu mesma estava fazendo e também pela possibilidade de absorver muito do que foi construído e de alguma forma isso influenciar na minha criação a ponto de eu não dar espaço para o que poderia vir somente através do texto e da minha pesquisa. Mas assisti, e a criação da Maria Gladys está comigo, onde posso homenagear o que ela fez brilhantemente".

Inclusive, Ingrid recebeu um recado de Maria Gladys através de sua mãe. "Minha mãe encontrou Gladys e conversaram brevemente. Eu estava gravando no momento em que elas se encontraram. Mas ela foi supergentil, me parabenizou, desejou boa sorte e disse que as novas gerações tem mais é que vir mesmo, não há o que criticar a partir disso, eu achei gentil da parte dela".

As mudanças de Lucimar no remake

Na versão de 1988, Lucimar era apenas a faxineira que limpava a casa de alguns personagens e confrontava Maria de Fátima. Na nova versão, ela ganha uma nova camada ao ter um filho, o menino Jorginho (Rafael Fuchs), e um ex-marido, Vasco (Thiago Martins).

A Lucimar de 1988 e a Lucimar de 2025 são livres, simples, e dizem o que todo mundo pensa, mas ninguém talvez tenha coragem de dizer. Mas adianto que Lucimar ganhou mais espaço para o público conhecê-la para além da 'Lucimar faxineira'. Agora, ela tem um filho, e vai retratar a vida de uma mãe solo, dedicada e guerreira, mas sem deixar de ter o humor e falta de papas na língua!

Ingrid Gaigher

Jorginho (Rafael Fuchs) e Lucimar (Ingrid Gaigher) em 'Vale Tudo' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

A atriz ainda não sabe se teremos um romance entre Lucimar e Vasco, mas garante que a relação entre os dois será de fácil identificação com o público. "Podemos esperar dois personagens absolutamente brasileiros, comuns, trabalhadores e carismáticos, apesar de o Vasco se mostrar um homem, que infelizmente representa a maioria dos homens no Brasil, que foge das próprias demandas e depositam nas mulheres ao seu redor esse peso. Acredito que muitos homens e mulheres vão se identificar com ambos".

Apesar de algumas diferenças e mudanças pontuais na história, Ingrid vê a importância de "Vale Tudo" ser contada no Brasil, seja em 1988 ou em 2025. "Acredito que a discussão central da novela, que se divide entre dois aspectos tão contundentes para nossa configuração social, como a honestidade e o poder, segue atual, segue sendo o que nos divide enquanto brasileiros, os que se corrompem pelo poder e os que seguem honestos e enxergam nesse caminho um trunfo".