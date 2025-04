Vinícius e Guilherme choram ao relembrar trajetória da amizade no BBB 25

Vinícius, 28, e Guilherme, 28, se emocionaram enquanto o promotor de eventos arrumava suas malas para enfrentar mais um Paredão no BBB 25.

O que aconteceu

Disputando sua permanência com Renata e Maike, o baiano se emocionou ao relembrar a trajetória de sua amizade com Guilherme. Desde que entraram no reality show, os dois tiveram uma grande ligação.

Assistindo Vinícius arrumar suas malas, Guilherme declarou em lágrimas a importância do brother para ele. "O quão é bom a gente ter amizade que às vezes a gente está do lado e a gente não precisa dar um pio. [...] E eu vivi muito isso com você, aqui", disse.

Também emocionado, o baiano ainda comemorou ter encontrado uma amizade que nunca houve desentendimentos. "É muito difícil, às vezes, lidar com a condição de que em algum momento poderia ser que a gente brigasse ou algo do tipo. Mas Deus é tão bom que desde o primeiro dia que a gente se viu, a gente ficou junto, e vai ser até o último dia aqui dentro".

